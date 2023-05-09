Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем Победы. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем Победы. Он напомнил о тысячах жителей региона, отдавших свою жизнь за Родину и будущее страны.

- История этого праздника соткана из миллионов судеб. Нет такой семьи в нашей стране, которую не коснулась бы Великая Отечественная война. Много рассказывали мне о том времени мои близкие, - вспомнил губернатор. - Навсегда в памяти останется образ деда, который подростком работал на челябинском заводе, подставив под ноги деревянный ящик, чтобы доставать до станка. Граждане Советского Союза проявили тогда невероятное мужество – на фронте и в тылу, приближая Победу. Об этом нужно помнить!

В первую очередь, губернатор поздравил ветеранов, прошедших через Великую Отечественную войну.

- В эти дни мы чтим горьковчан, отдавших жизнь за Родину, всех тех, кто под ураганным огнем шел в атаку, по разбитым дорогам преодолевал тысячи километров ради общей цели. Люди знали, за что они сражаются и кого защищают. Речь тогда шла не о территориях, а о судьбе народа, - отметил глава региона. - Нацизм был настоящим злом, побуждавшим последователей этой идеологии истреблять и порабощать миллионы людей. Победа потребовала невероятных усилий и воли. Битва под Москвой, Сталинградская и Курская битвы, десятки других крупных операций и сражений – страшно даже представить, какой ценой удалось преодолеть тогда все стоящие перед страной вызовы! Эта Великая Победа - не просто эпизод уже далекой истории. Примеры героизма наших дедов и прадедов вдохновляют и сегодняшних защитников Отечества, которые достойно продолжают традиции предков.