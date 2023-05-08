Пациенты жалуются на нашествие тараканов в БСМП Дзержинска. Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород. Без цензуры"

Пациенты пожаловались на большое количество тараканов в больнице скорой медицинской помощи в Дзержинске. Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канал «Нижний Новгород. Без цензуры».

На видеоролике отчетливо видно, что насекомые находятся по всей комнате. На полу, на стенах и даже на потолке – везде бегают тараканы. Пациенты жалуются, что ночью тараканы падают прямо с потолка.

- Лежим в больнице скорой медицинской помощи в Дзержинске. Понимаю, что не на курорте, но тут без мата не скажешь, - делится своими впечатлениями пациентка.

Руководство БСМП Дзержинска пока не комментировало этот инцидент.

Напомним, ранее окна нижегородцев атаковали клопы. Эколог Астах Каюмов связывает нашествие насекомых с изменением экологической системы.