Агропромышленная выставка «День поля» состоится в Кстовском районе 14 и 15 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Агропромышленная выставка день поля пройдет в Нижегородской области около поселка Селекция 14 и 15 июля. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Поучаствовать в выставке смогут аграрные предприятия, фермеры, производители и поставщики сельхозтехники, удобрений, семян, ветеринарных препаратов, кормовых добавок и других сопутствующих товаров для АПК.

Во время мероприятия участники смогут продемонстрировать передовые технологии сельскохозяйственного производства. Также пройдет выставка племенных животных и ярмарка-продажа продукции нижегородских производителей.

-День поля – хорошая площадка для профессионального общения и обмена опытом.

Уникальный формат мероприятия позволяет получить весь спектр предложений для ведения аграрного бизнеса – от сопутствующих товаров и услуг до запасных частей и энергонасыщенной техники, - делится министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Для того, чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку и направить ее в министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.