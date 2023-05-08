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НовостиОбщество8 мая 2023 15:31

Кирпичный склад загорелся на улице Березовской в Нижнем Новгороде

Жертв и пострадавших нет
Елизавета КОПЫЛОВА
Кирпичный склад загорелся на улице Березовской в Нижнем Новгороде

Кирпичный склад загорелся на улице Березовской в Нижнем Новгороде

Фото: Иван МАКЕЕВ

Складское помещение загорелось на улице Березовской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Днем, в 13:49 поступила информация о возгорании склада в Московском районе. Специалисты службы МЧС немедленно среагировали и в 14:11 пожар, площадью 10 кв. метров, был ликвидирован.

- Жертв и пострадавших нет, - отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Причина возгорания не установлена. В настоящее время на месте работает дознователь.

Напомним, недавно крупный склад загорелся в промзоне Дзержинска. Пожар произошел на химическом предприятии "Астат", которое занимается производством различных видов смол, растворителей, охлаждающей жидкости и бытовой химии.