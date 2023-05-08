Лев Лещенко выступит на концерте в Дзержинске 9 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Народный артист РСФСР Лев Лещенко выступит на концерте, посвященному Дню Победы, в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Дзержинска.

Согласно программе мероприятий, все выступления пройдут на главной площади города Дзержинска. Начнет культурную программу фестиваль «Победный май». Также в мероприятиях примут участие коллективы Дворца культуры химиков, военный оркестр. В завершении вечера жителей будет ждать праздничный концерт, в котором примет участие Народный артист РСФСР Лев Лещенко.

В 22:00 все смогут насладиться салютом Победы.

Напомним, жителей Нижнего Новгорода также ждет насыщенная программа на 9 мая.