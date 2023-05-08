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НовостиОбщество8 мая 2023 13:48

Ремонт дороги на улице Ванеева в Нижнем Новгороде начнется с 15 мая

Он затронет проезжую часть от улицы Белинского до Маршала Рокоссовского
Елизавета КОПЫЛОВА
Ремонт дороги на улице Ванеева в Нижнем Новгороде начнется с 15 мая

Ремонт дороги на улице Ванеева в Нижнем Новгороде начнется с 15 мая

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дорогу на улице Ванеева в Советском районе Нижнего Новгорода начнут ремонтировать с 15 мая. Об этом рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Ремонт охватит участки от улицы Белинского до Маршала Рокоссовского. Согласно плану, в ходе работ расширят проезжую часть, она станет четырехполосной, а также благоустроят тротуары.

Работы будут вестись в течение всего лета 2023 года, при этом саму проезжую часть перекрывать не будут. Подрядчиком выступит нижегородская компания «Эйдос».

Напомним, что ранее сообщалось, что 15 участков дорог отремонтировали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Нижегородской области.