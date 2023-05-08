В День Победы в нижегородских парках будут организованы концерты и полевая кухня. Фото: пресс-служба администрации города

Концерты и полевая кухня ждут нижегородцев в парках к 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В парке «Швейцария» артисты будут выступать с 13:00 до 21:00. Откроет праздник группа «Ва-банкъ» и Александр Ф.Скляр. В течение дня в парке выступят коллективы «Пионерия», «Гармония», «Любава», группы «Диксиленд», «Еще не вечер», а также Майя Балашова, Руслан Юськаев. В 20:00 на сцене парка выступит Алексей Гоман, исполнитель хита «Русский парень». С 17:00 до 18:00 все жители смогут поучаствовать в «Вальсе Победы» и получить за это памятные сувениры, а также согреться полевой кашей и горячим чаем.

В парке Победы программа запланирована с 12:00 до 19:00. Здесь выступят музыкально-хореографические коллективы Нижнего Новгорода, пройдут интерактивы и творческие мастер-классы, а также экскурсионные программы по выставочным экспонатам парка Победы.

В парке Славы, который расположен в Автозаводском районе у Вечного огня жители почтут память Минутой молчания, а после пройдет театрализованное представление с участием творческих коллективов Нижнего Новгорода.

В Автозаводском парке программа пройдет с 11:00 до 18:00, жителям покажут цикл праздничных мероприятий «Эхо Победы в наших сердцах!».

В Сормовском парке программа состоится с 12:00 до 18:00.

В парке 1 мая состоится концерт лауреатов патриотической песни и просмотр художественных фильмов.

Праздничная программа также пройдет в парке «Светлоярский» с 13:00 до 16:00 и в парке «Дубки» с 12:15 до 16:00.