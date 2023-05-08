Праздничная подсветка появится на стенах Кремля в Нижнем Новгороде к 9 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Праздничная инсталляция появится на стенах и башнях Нижегородского Кремля ко Дню Победы 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Аудиовизуальное представление будет организовано для жителей с 9 мая 20:00 до 10 мая 02:00. На участке от стены Тайницкой до Северной башни можно будет полюбоваться световыми картинами, посвященными истории нашего региона и нашей страны в годы Великой Отечественной войны.

В масштабной инсталляции будет показано несколько сцен. Прежде всего, нижегородцы увидят портреты героев, павших в 1941-1945 годах, в чью честь в том числе названы улицы города. Также можно будет посмотреть на Триптих о Великой Отечественной и Второй мировой войне с фигурами известных памятников. Жители смогут увидеть подвиги горьковчан во время Великой Отечественной войны и изображение техники, сошедшей с конвейера и направленной на поля сражений.

В завершении вечера все смогут посмотреть на праздничный салют на площади Минина и Пожарского.