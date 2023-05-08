Киностудия Росгвардии сняла патриотический клип на песню нижегородской рок-группы «Лампасы». Фото: пресс-служба Росгвардии

Киностудия Росгвардии сняла ко Дню Победы патриотический клип на песню нижегородской рок-группы «Лампасы». Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

В основу сюжета видеоролика легла реальная история бойца Росгвардии и участника СВО. После получения контузии во время одного из боев ему привиделся его прадед, участник Великой Отечественной Войны.

В клипе подняли тему силы духа ветеранов, которые когда-то защищали страну. В конце видеоролика солдат приносит цветы к Вечному огню.