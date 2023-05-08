Мужчина упал с самоката и выбросил его на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде Фото: Яна АСТАХОВА

Мужчина выбросил самокат с Мызинского моста, после того, как упал. Видео инцидента выложили в телеграм-канале «Нижний №1».

На кадрах видно, что нижегородец ехал по пешеходной дорожке на мосту и не справился с управлением. После падения он поднялся, взял самокат и выкинул его в реку. Далее он пошел уже пешком.

Скорее всего транспортное средство было арендовано и жителю будет грозить штраф. Пользователи уже стали иронизировать по этому поводу в социальных сетях.

- Надеюсь прокатный. И штраф за загрязнение окружающей среды выписать... – написали в комментариях.

Стоит добавить, что выброшенный самокат действительно может стать причиной загрязнения воды.