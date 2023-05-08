Парки и скверы в центре Нижнего Новгорода обрабатывают от клещей. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Акарицидную обработку проводят в парках и скверах в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В первую очередь во внимание берут места с большим скоплением людей. Завершена работа в Большом и Малом скверах на площади Минина и Пожарского, парке им. Кулибина, Чернопрудском сквере, сквере имени М.А.Горького, Звездинском сквере, сквере 1905 года, на Нижневолжской набережной, набережной Федоровского, на площади Маркина и в Александровском саду.

Также от клещей обрабатывали сквер Интернационалистов, территории, прилегающей к канатной дороге, сквер на улице Родионова, 23, Лопатинский овраг, в Зеленый город, а также на улицу Усилова, 5 и Верхне-Печерскую, 4.

Площадь территории, которая будет обработана от клещей составляет 586 тыс. кв. метров.

- Акарицидная обработка производится специальным препаратом. Такая обработка является безопасной для людей и домашних животных, - делится глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев.

Напомним, что месячник по благоустройству проходит по поручению главы города Юрия Шалабаева с 5 апреля по 15 мая. За это время дорожные и коммунальные службы провели большое количество общественных работ, а также был проведен общегородской субботник, в котором приняло участие большое количество жителей.