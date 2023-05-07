Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2023 17:29

Салют на День Победы запустят в Нижнем Новгороде 9 мая в 22:00

Праздничная программа пройдет на площади Минина
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Салют на День Победы запустят в Нижнем Новгороде 9 мая в 22:00.

Салют на День Победы запустят в Нижнем Новгороде 9 мая в 22:00.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Салют (0+) на День Победы в Нижнем Новгороде запустят в 22:00 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- Посмотреть салют можно будет с площади Минина, также его можно будет увидеть с Верхневолжской и Нижневолжской набережных и с территории Стрелки, - рассказали организаторы.

Салют станет финалом праздничной программы ко Дню Победы. Одним из главных мероприятий этой программы станет иммерсивное шоу Ильи Авербуха.

- В центре сюжетной линии — судьба трех горьковских ребят, призванных на фронт. Главные герои пишут весточки с передовой в родной Горький, получают в ответ искренние слова поддержки, - рассказали организаторы. - Роль девушки одного из героев сыграет актриса Елизавета Арзамасова. В ее исполнении прозвучат две драматические песни на стихи Булата Окуджавы.