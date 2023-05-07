Салют на День Победы запустят в Нижнем Новгороде 9 мая в 22:00. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Салют (0+) на День Победы в Нижнем Новгороде запустят в 22:00 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- Посмотреть салют можно будет с площади Минина, также его можно будет увидеть с Верхневолжской и Нижневолжской набережных и с территории Стрелки, - рассказали организаторы.

Салют станет финалом праздничной программы ко Дню Победы. Одним из главных мероприятий этой программы станет иммерсивное шоу Ильи Авербуха.

- В центре сюжетной линии — судьба трех горьковских ребят, призванных на фронт. Главные герои пишут весточки с передовой в родной Горький, получают в ответ искренние слова поддержки, - рассказали организаторы. - Роль девушки одного из героев сыграет актриса Елизавета Арзамасова. В ее исполнении прозвучат две драматические песни на стихи Булата Окуджавы.