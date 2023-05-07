Нижегородцы смогут проголосовать за лучшие социальные инвестпроекты. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде 18 мая состоится бизнес-форум, где вручат премии «Лидеры инвестиций». Лучшие проекты выберет деловое сообщество Нижегородской области. Одновременно с этим нижегородцы смогут выбрать самые важные социальные инвестиционные проекты. Голосование проходит на специальном сайте. Организаторами проекта станет газета «Нижегородская правда».

- Впервые у нижегородцев есть уникальная возможность выбрать наиболее социально важный инвестпроект года. Ведь инвестиции — это не только бизнес, но и развитие социальной инфраструктуры, — отметила главный редактор сайта и газеты «Нижегородская правда» Лариса Авдеева. — Новые школы, Ледовая арена, модернизация электротранспорта — эти и другие проекты напрямую повлияют на качество жизни людей. Именно поэтому мы решили создать народный рейтинг социально важных инвестиций. Пока на объектах кипит работа, вы можете выбрать то, что считаете самым значимым.

К слову, в этом году бизнес-форум в Нижнем Новгороде пройдет в новом формате. В ходе мероприятия представители власти и бизнес-сообщества региона экономическое положение региона, перспективы его развития, а также определят лучшие инвестиционные проекты. Кроме того, на церемонии награждения премии главный редактор «Нижегородской правды» вручит специальный приз за реализацию лучшего проекта, по версии жителей региона.