Нижегородская телебашня включит праздничную подсветку в честь дня радио. Фото: Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр

7 мая на нижегородской телебашне появится праздничная подсветка в честь дня радио. Об этом сообщает нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

- Архитектурно-художественная подсветка будет работать с 20:00 до 24:00, - говорится в сообщении. - На световом панно телебашни появятся залпы светового салюта, переливающаяся различными цветами радиоволна и телевизионные настроечные таблицы разных лет.

Одновременно с этим на медиаэкране пойдет бегущая строка - «7 мая – День радио». Стоит отметить, что такую подсветку включат не только в Нижнем Новгороде. Сегодня иллюминация появится сразу на 20 телебашнях страны.