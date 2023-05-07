Снег прошел в Нижегородской области в майские праздники. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Новгороде и в Нижегородской области 6 и 7 мая горожане наблюдали мокрый снег с дождем. Свидетелями этого стали многие нижегородцы. В частности, снег видели в Приокском и Автозаводском районе Нижнего Новгорода, а также в Борском районе.

- В воскресенье, 7 мая, в Нижнем Новгороде столбики термометров днем поднимались до +6 градусов. Однако в ночные часы холодает до -1 градуса, - рассказывают синоптики. – При этом в регионе по-прежнему возможен снег с дождем.

В ближайшие дни будет немного теплее. Уже в понедельник, 8 мая, воздух днем прогреется до +9 градусов, а 9 мая – до +12 градусов. Однако, несмотря на это, в ночные часы по-прежнему возможны заморозки.