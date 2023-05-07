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НовостиОбщество7 мая 2023 11:11

Председатель СК Бастрыкин заинтересовался отсутствием школы в деревне Крутой

С жалобой в Следственный комитет обратились местные жители
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Председатель СК Бастрыкин заинтересовался отсутствием школы в деревне Крутой.

Председатель СК Бастрыкин заинтересовался отсутствием школы в деревне Крутой.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следственного комитета Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отсутствием школы в деревне Крутой Нижегородской области. Ранее с жалобой туда обратились местные жители. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

- В Следственный комитет поступили жалобы на отсутствие школы в деревне Крутой, - говорится в сообщении. - Дети в указанном населенном пункте также лишены возможности добираться на школьном автобусе в образовательные учреждения, расположенные в других населенных пунктах. Кроме того, через оживленную автотрассу нет надлежащего пешеходного перехода.

По словам местных жителей, неоднократные обращения в компетентные структуры результатов не принесли. В настоящее время региональным СУ СКР начата процессуальная проверка.

- Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Саетовичу Ахметшину представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, - говорится в сообщении.