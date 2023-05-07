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НовостиОбщество7 мая 2023 10:27

Мэр Дзержинска Носков осудил приглашение ветерана за подарком на обрывке бумаги

Всех виновных обещают наказать
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Мэр Дзержинска Носков осудил приглашение ветерана за подарком на обрывке бумаги. ФОТО: Алексей Алексеев.

Мэр Дзержинска Носков осудил приглашение ветерана за подарком на обрывке бумаги. ФОТО: Алексей Алексеев.

Мэр Дзержинска Иван Носков отреагировал на громкую историю с приглашением ветерана на обрывке бумаги. Он пообещал, что все виновные будут наказаны.

- Случай вопиющий! - прокомментировал случившееся глава города, секретарь местного отделения партии Иван Николаевич Носков. - Уверен, все виновные лица будут наказаны за такое неуважение к ветеранам.

Напомним, ранее дзержинский блогер Алексей Алексеев показал приглашение 98-летнему ветерану – управление соцзащиты прислало ему приглашение за подарком на обрывке бумаги.

- В дзержинском отделении партии уже взяли ситуацию под свой контроль, и в предпраздничные дни актив партии и молодогвардейцы помогут сотрудникам соцзащиты поздравить всех ветеранов и оперативно развезут подарки, - заявили в отделении партии.