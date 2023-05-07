Мэр Дзержинска Носков осудил приглашение ветерана за подарком на обрывке бумаги. ФОТО: Алексей Алексеев.

Мэр Дзержинска Иван Носков отреагировал на громкую историю с приглашением ветерана на обрывке бумаги. Он пообещал, что все виновные будут наказаны.

- Случай вопиющий! - прокомментировал случившееся глава города, секретарь местного отделения партии Иван Николаевич Носков. - Уверен, все виновные лица будут наказаны за такое неуважение к ветеранам.

Напомним, ранее дзержинский блогер Алексей Алексеев показал приглашение 98-летнему ветерану – управление соцзащиты прислало ему приглашение за подарком на обрывке бумаги.

- В дзержинском отделении партии уже взяли ситуацию под свой контроль, и в предпраздничные дни актив партии и молодогвардейцы помогут сотрудникам соцзащиты поздравить всех ветеранов и оперативно развезут подарки, - заявили в отделении партии.