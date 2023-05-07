Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем радио. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем радио. В своем поздравлении он напомнил, что история этого праздника неразрывно связана с Нижегородской областью. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

- Здесь долгие годы жил и работал выдающийся исследователь и экспериментатор Александр Попов, действовала уникальная радиолаборатория, были созданы профильные предприятия и мощная научная база, - отметил Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что в регионе всегда существовало сильное профессиональное сообщество. Так было в прежние времена, так остается и сейчас.

- Сегодня средства массовой информации играют огромную роль в жизни страны, позволяя людям узнавать самую актуальную информацию и формируя позицию по ключевым вопросам. Среди огромного количества данных важно опираться на проверенные источники новостей и знать, кому можно доверять, - заявил губернатор. - Желаю всем, кто причастен к этому празднику, здоровья и благополучия! Пусть профессия дарит вам новые впечатления и возможности развития, позволяет двигаться вперед.