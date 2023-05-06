Количество пьяных ДТП сократилось на 3,4% в Нижегородской области

Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД. Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала 2023 года на дорогах Нижегородской области количество пьяных ДТП снизилось на 3,4%. В этом году за январь – апрель в регионе произошло 86 аварий с участием пьяных водителей, а за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 89 таких ДТП. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.

Всего в экстренную службу «112» поступило 240 звонков о неадекватном поведении нижегородских водителей, в частности 30 из них уже не впервые управляли машиной в состоянии опьянения.

– В среднем, подозрения нижегородцев, сообщивших на телефон 112 о пьяном водителе, оказались оправданными примерно в половине случаев, – уточнили в ведомстве.

В Нижегородской области сообщить о пьяном водителе можно по номеру «112». Оператор оперативно передает эту информацию дежурному ГИБДД.

Напомним, что в Нижнем Новгороде днем 4 мая автомобилисты заметили клубы дыма и огонь с краю проезжей части. Как оказалось, прямо на дороге на улице Барминской вспыхнул микроавтобус.