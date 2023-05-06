Губернатор Глеб Никитин рассказал о состоянии Захара Прилепина после покушения

Автомобиль писателя был взорван утром 6 мая под Нижним Новгородом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал ситуацию с покушением на писателя Захара Прилепина, которое было совершено утром 6 мая под Нижним Новгородом. Сейчас политики находится в больнице в Нижнем Новгороде.

- Сейчас разбираются правоохранители. Погиб помощник и соратник Захара, выражаем соболезнования его родным и близким. Что касается самого Захара, то он в относительном порядке, медики сейчас занимаются его здоровьем. Все необходимое делается, держим ситуацию на контроле. Желаем Захару скорейшего выздоровления, - сообщил Глеб Никитин.

Автомобиль Audi Q7 был взорван в субботу около 11 часов в деревне Пионерское Борского района, примерно в 50 километрах от Нижнего Новгорода. Взрывом буквально уничтожило переднюю часть иномарки, сама она перевернулась на крышу. Водитель погиб, Захар Прилепин получил травмы.

- У Захара есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет. Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь, - писал ранее губернатор Никитин в своем телеграм-канале.

СК возбудил уголовное дело, произошедшее квалифицировали как теракт. Буквально через три часа после взрыва машины МВД сообщило о задержанном подозреваемом.

- В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пока правоохранительные органы не раскрывают его личность.