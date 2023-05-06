Михаил Рыхтик занял пост проректора по учебной работе ННГУ имени Н.И. Лобачевского

Фото: Городская Дума Нижнего Новгорода.

Михаил Рыхтик назначен проректором по учебной работе ННГУ имени Н.И. Лобачевского. Он также является директором Института международных отношений и мировой истории. Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора вуза Олег Трофимов в своем телеграм-канале.

Михаил родился 23 марта 1971 года. Окончил исторический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 1993 году, с этого же времени остался работать в вузе. Мужчина входит в состав постоянных комиссий городской Думы по социальной политике и по имуществу и земельным отношениям.

Напомним, что в феврале 2023 года министр образования Нижегородской области Ольга Петрова была назначена заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации.

Стоит отметить, в январе 2021 года Ольга Петрова была назначена исполняющим обязанности министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. До этого она работала в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского, в том числе проректором по учебной работе.