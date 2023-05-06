100 млрд рублей выделили на льготное кредитование нижегородских бизнесменов в 2023 году

Для малого и среднего предпринимательства расширена поддержка в рамках льготного кредитования. Фото: Даниил ОПАРИН

100 миллиардов рублей составляет объем льготного инвестиционного кредитования для малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области в 2023 году. Об этом рассказал заместитель губернатора Егор Поляков в своем телеграм-канале.

– Объем льготного инвестиционного кредитования по совмещенной программе №1764 и Корпорации МСП увеличен более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом, – подчеркнул чиновник.

Известно, что с начала действия совмещенной программы в регионе одобрено 17 заявок на сумму более 1,3 миллиарда рублей, по 15 из них выданы кредиты на 1,1 миллиарда рублей.

Напомним, что Нижегородская область получит федеральный бюджетный кредит на 16,6 млрд рублей под 0,1% годовых в рублях.

– Безвозмездные поступления планируем направить на ремонт более 165 километров региональных трасс, на лекарства пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на строительство легкоатлетического манежа на стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде. Особая статья расходов сейчас – это поддержка бизнеса и рынка труда, – уточнил Глеб Никитин.

Кстати, в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне Банк России выпустил 10-рублевые монеты, посвященные городам трудовой доблести. Список этих городов велик, но в серию «Города трудовой доблести» пока вошли Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк и Новосибирск. Монеты выполнены из недрагоценных металлов, диаметр составляет 22 миллиметра.