Мемориальную доску бывшему руководителю НПП «Полет» Евгению Белоусову установили в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Олега Лавричева

Мемориальную доску российскому инженеру и бывшему руководителю НПП «Полет» Евгению Белоусову открыли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил председатель городской думы Олег Лавричев в своем телеграм-канале.

Торжественное мероприятие состоялось 5 мая. В нем приняли участие глава регионального минпрома Максим Черкасов, председатель комитета по градостроительному развитию ЗСНО Василий Суханов, председатель гордумы Олег Лавричев, руководство НАПП, дочь Евгения Белоусова Татьяна, а также бывшие коллеги и ветераны.

Евгений Белоусов был почетным гражданином Нижегородской области, Заслуженным деятелем науки РФ, работал в научно-производственной организации «Полет» со дня ее основания.

- Человек-эпоха, Евгений Леонидович возглавлял научно-производственное предприятие «Полет» с 1972 по 2009 год! Под его руководством разработано несколько поколений бортовых радиостанций коротковолнового диапазона для обеспечения связи с самолетами, - заявил Олег Лавричев.

Дочь инженера Татьяна Белоусова отметила, что отличительными чертами ее отца были доброта, высокая ответственность и патриотизм.