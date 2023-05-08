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НовостиНовости компаний8 мая 2023 6:11

Нижегородские сотрудники АО «Транснефть-Верхняя Волга» привели в порядок мемориалы в преддверии Дня Победы

Источник:kp.ru

Сотрудники АО «Транснефть-Верхняя Волга» привели в порядок мемориалы и памятные места в Нижегородской области накануне 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба компании.

- Волонтёры предприятия выполнили окраску и ремонт памятников, привели в порядок территории мемориальных комплексов и братских захоронений. В общей сложности приведен в порядок 41 мемориальный объект в разных регионах ведения производственной деятельности, - рассказали на предприятии.

Работники филиала предприятия - Горьковского районного нефтепроводного управления (РНУ) приняли участие в ремонте, уборке и благоустройстве прилегающей территории обелисков в четырнадцати населённых пунктах Нижегородской области. По традиции у памятников пройдут митинги с участием местных жителей и возложение цветов.

Ежегодно в преддверии празднования Дня Победы АО «Транснефть-Верхняя Волга» проводит тематические благотворительные мероприятия и реализует волонтерские проекты. В том числе большое внимание уделяется поддержке пенсионеров из числа бывших работников предприятия. Кроме того, компания традиционно оказывает помощь нижегородскому отряду «Курган» в проведении поисковых работ в Бельском районе Тверской области.