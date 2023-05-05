Глава города Дзержинска Иван Носков поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны накануне Дня Победы

Сегодня глава города Дзержинска Иван Носков побывал в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны Александра Ивановича Самарина и Владимира Ивановича Сергеева. Накануне 9 мая он вместе с депутатами городской Думы Ниной Аранович и Олегом Богдановым и директором Управления социальной защиты населения города Дзержинска Ольгой Меснянкиной поздравил их с предстоящим праздником Победы в Великой Отечественной войне и вручил памятные подарки.

«Очень приятно видеть наших уважаемых ветеранов бодрыми, в добром здравии накануне самого главного праздника. Не все, к сожалению, могут посетить торжественные мероприятия, но поздравить их лично для меня честь. В далекие 1940-е годы они вместе с тысячами однополчан отстояли мир и благополучие нашей страны и будущее своих семей. Воспоминания, которыми поделились Александр Иванович и Владимир Иванович, не сравнятся ни с одной книгой о Великой Отечественной войне: дух захватывает от их мужества, стойкости, любви к жизни. Смотришь в их глаза – и видишь все тех же юношей, отчаянно любящих свою Родину и готовых стоять до конца на ее защите…» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Александр Иванович Самарин считается старейшим ветераном Великой Отечественной войны, проживающим в Дзержинске: в мае этого года ему исполнится 103 года. Когда началась война, в числе лучших курсантов Саратовского танкового училища он был назначен командиром одного из легендарных Т-34 и уже в первые месяцы войны получил тяжелое ранение. Тем не менее прошел путь от лейтенанта до подполковника, был неоднократно награждён орденами и медалями, а после отставки обучал юношей военному делу и готовил студентов к службе в Советской армии. Владимир Иванович Сергеев был призван в ряды Красной Армии в 1943 году 17-летним юношей. Служил на Дальнем Востоке в войсках механизированной пехоты, участвовал в войне с Японией, а после получил звание Героя Социалистического труда и 36 лет проработал на химическом комбинате «Капролактам».

«С большой радостью всегда общаюсь с очевидцами, участниками тех огненных лет. Поражаюсь их стойкости, жизнелюбию. Очень многому учусь у них. Безусловно, ветераны – главные герои этих предпраздничных дней. И наша общая задача – сделать так, чтобы они чувствовали внимание и в остальное время», – сказала депутат Думы города Дзержинска Нина Аранович.

Отметим, что накануне праздника глава города Дзержинска Иван Носков будет лично поздравлять на дому всех ветеранов Великой Отечественной войны по согласованию с их родственниками. Также всех ветеранов, тружеников тыла и бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей поздравит Управление социальной защиты населения города Дзержинска.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска