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НовостиОбщество5 мая 2023 14:29

Глава города Дзержинска Иван Носков поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны накануне Дня Победы

Ветеранам вручили памятные подарки
Глава города Дзержинска Иван Носков поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны накануне Дня Победы

Глава города Дзержинска Иван Носков поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны накануне Дня Победы

Сегодня глава города Дзержинска Иван Носков побывал в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны Александра Ивановича Самарина и Владимира Ивановича Сергеева. Накануне 9 мая он вместе с депутатами городской Думы Ниной Аранович и Олегом Богдановым и директором Управления социальной защиты населения города Дзержинска Ольгой Меснянкиной поздравил их с предстоящим праздником Победы в Великой Отечественной войне и вручил памятные подарки.

«Очень приятно видеть наших уважаемых ветеранов бодрыми, в добром здравии накануне самого главного праздника. Не все, к сожалению, могут посетить торжественные мероприятия, но поздравить их лично для меня честь. В далекие 1940-е годы они вместе с тысячами однополчан отстояли мир и благополучие нашей страны и будущее своих семей. Воспоминания, которыми поделились Александр Иванович и Владимир Иванович, не сравнятся ни с одной книгой о Великой Отечественной войне: дух захватывает от их мужества, стойкости, любви к жизни. Смотришь в их глаза – и видишь все тех же юношей, отчаянно любящих свою Родину и готовых стоять до конца на ее защите…» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Александр Иванович Самарин считается старейшим ветераном Великой Отечественной войны, проживающим в Дзержинске: в мае этого года ему исполнится 103 года. Когда началась война, в числе лучших курсантов Саратовского танкового училища он был назначен командиром одного из легендарных Т-34 и уже в первые месяцы войны получил тяжелое ранение. Тем не менее прошел путь от лейтенанта до подполковника, был неоднократно награждён орденами и медалями, а после отставки обучал юношей военному делу и готовил студентов к службе в Советской армии. Владимир Иванович Сергеев был призван в ряды Красной Армии в 1943 году 17-летним юношей. Служил на Дальнем Востоке в войсках механизированной пехоты, участвовал в войне с Японией, а после получил звание Героя Социалистического труда и 36 лет проработал на химическом комбинате «Капролактам».

«С большой радостью всегда общаюсь с очевидцами, участниками тех огненных лет. Поражаюсь их стойкости, жизнелюбию. Очень многому учусь у них. Безусловно, ветераны – главные герои этих предпраздничных дней. И наша общая задача – сделать так, чтобы они чувствовали внимание и в остальное время», – сказала депутат Думы города Дзержинска Нина Аранович.

Отметим, что накануне праздника глава города Дзержинска Иван Носков будет лично поздравлять на дому всех ветеранов Великой Отечественной войны по согласованию с их родственниками. Также всех ветеранов, тружеников тыла и бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей поздравит Управление социальной защиты населения города Дзержинска.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска