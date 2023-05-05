Два нижегородских театра получили гранты на адаптацию спектаклей для незрячих людей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородский ТЮЗ и драмтеатр стали победителям конкурса и выиграли грант у фонда «Культура, наука и спорт» на адаптацию нескольких спектаклей для незрячих людей. Об этом рассказали в министерстве культуры Нижегородской области.

В грантовом конкурсе участвовали 153 театра со всей России. Из Нижегородской области принимало участие пять культурных учреждений.

Театр юного зрителя впервые получает подобный грант. В конкурсе он выиграл сразу в двух номинациях - «Старт» и «Оборудование». Теперь театр закупит специальное оборудование для тифлокомментирования четырех спектаклей. Зрителям с патологией зрения дадут специальный наушник и передатчик, в котором будет транслироваться речь тифлокомментатора.

Нижегородский академический театр драмы имени М. Горького уже не первый год работает по программе «Особый взгляд». За это время театр принял большое количество слабовидящих или незрячих зрителей. В этом году тифлокомментарии создадут для трех новых спектаклях: «На дне», «Женитьба» и «Дни Турбиных».