Заморозки до -5 градусов на почве ожидаются в Нижегородской области 7-10 мая. Фото: соцсети

В Нижегородской области в ближайшие дни ожидаются заморозки на почве до -5 градусов. Экстренное предупреждение распространили синоптики ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Согласно информации, с 7 по 10 мая в Нижнем Новгороде и по области местами ожидается понижение температуры до 0…-3 градусов, а не поверхности почвы – до -5 градусов.

В связи с этим повышается риск гибели сельскохозяйственных культур, возрастает вероятность техногенных пожаров, вызванных нагрузкой на системы электроснабжения. Дачникам, высадившим рассаду на грядки, следует позаботиться об укрытии ее от ночных заморозков.