Нижегородский бизнесмен, застреливший друга из-за интимного видео, предстал перед судом Фото: Андрей АБРАМОВ

Бизнесмен из Нижнего Новгорода предстал перед судом за убийство своего знакомого в декабре 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

Напомним, в конце прошлого года нижегородского предпринимателя, который занимался ритуальным бизнесом, застрелил его друг. Инцидент произошел в квартире одного из домов на улице Лысогорской. Между мужчинами произошел конфликт из-за некоего интимного видео, которое якобы было у погибшего Алика Х., в результате они поругались и не поддерживали дружеские отношения. Погибший якобы шантажировал бывшего друга целый год.

Поздно вечером в декабре 2022 года Алик Х. находился в квартире не один, а со знакомым и девушкой. Она вышла из квартиры в аптеку, а вернулась уже с бывшим другом, который без слов выстрелил в голову Алика Х.

- Обвиняемый из личных неприязненных отношений произвел три выстрела в своего знакомого из пистолета, после чего скрылся с места преступления, - сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

Родственники погибшего до сих пор не знают точной причины конфликта и не понимают, о каком видео идет речь.

- Можно было обращаться к сотрудникам полиции, но не убивать. Жизнь давали не для того, чтобы ее отбирать, - комментирует произошедшее сестра погибшего программе «Кстати…».

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.