Круизный маршрут по городам Золотого кольца запустили в Нижнем Новгороде 4 мая. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Круизный теплоход запустили в рейс по городам Золотого кольца в Нижнем Новгороде 4 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как сообщает правительство региона, колесный теплоход под названием «Золотое кольцо» будет ходить по Оке и Волге, следуя от Нижнего Новгорода до Москвы и обратно.

- По сути, это возрождение "Московской кругосветки". Туристы смогут посетить города Золотого кольца, увидеть с воды достопримечательности Москвы, а потом вернуться в Нижний, - отмечает Глеб Никитин.

Корпус круизного теплохода сделали в Астрахани, а завершали работы уже в Нижегородской области.