ВТБ: мошенники усилили активность по «продаже горящих туров»

В канун длинных майских праздников ВТБ зафиксировал увеличение активности мошенников с использованием фишинговых ресурсов. Размещая рекламу в соцмедиа, злоумышленники предлагают купить «горящие» туры и авиабилеты или забронировать гостиницы. Однако вместо оформленного путешествия клиенты оказываются жертвами лже-турагентов.

Для «приманки» клиентов злоумышленники размещают в интернете рекламный баннер с предложением организовать майский отдых по сниженным ценам. Далее пользователя призывают перейти на страницу с описанием услуг и их последующей оплатой. На самом деле, будущий путешественник находится на фишинговом ресурсе, где вводит свои персональные данные, логин или пароль из смс, которые позволяют мошенникам получить доступ к его аккаунтам и банковским счетам.

«Накануне и во время майских отпусков многие россияне стремятся найти в интернете привлекательные предложения для организации своего отдыха. К сожалению, этим активно пользуются мошенники, которые играют на желании получить «эксклюзивные скидки» и «оформить тур вашей мечты в пару кликов». Злоумышленники понимают, что внимание пользователей может снижаться, поэтому активно продвигают свои ресурсы в период праздников. В этом году мы фиксируем рост применения подобных схем. С января по апрель ВТБ выявил и направил на блокировку порядка 4,5 тыс. различных фишинговых сайтов, мошеннических ресурсов, мобильных приложений и аккаунтов в социальных сетях или каналах, «мимикрирующих» в том числе под бренд банка и иные организации. Это в 1,5 раза больше, чем за четыре месяца прошлого года», — отметил Дмитрий Романов, начальник отдела качества и безопасности департамента цифрового бизнеса ВТБ.

Для того, чтобы сохранить денежные средства в безопасности, ВТБ напоминает клиентам о необходимости соблюдения простых правил:

· Тщательно проверяйте сообщения в мессенджерах и соцсетях, особенно если они кажутся вам подозрительными, не переходите по ссылкам из сообщений.

· Внимательно читайте текст СМС с кодом подтверждения — он должен совпадать с той транзакцией, которую вы совершаете.

· Никогда не передавайте информацию из СМС неизвестным лицам, не позволяйте установить им новое приложение или обновить систему.

· Настройте лимиты на операции в банковском приложении, используйте на своем устройстве антивирус и определитель номера.

· Не отвечайте на звонки или сообщения с незнакомых номеров. При любых сомнениях сразу прекращайте разговор, переписку и самостоятельно обращайтесь напрямую в свой банк.

Ранее ВТБ сообщил о том, что мошенники стали использовать «биржи» аренды анонимных номеров для регистрации в социальных сетях, мессенджерах и последующих звонков клиентам под видом банков или других организаций. В марте доля звонков в мессенджеры составила почти 60% от общего числа, из них предположительно 99% происходили с арендных номеров. Банк предлагает блокировать абонентские номера, которые используются на «биржах», и ресурсы, распространяющие аренду сим-карт, чтобы исключить возможность их использования для обмана клиентов.