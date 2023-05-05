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НовостиНовости компаний5 мая 2023 8:26

Мининский университет будет обучать иностранцев бесплатно

Нижегородский вуз вошел в число победителей конкурса на финансирование обучения иностранных студентов
Мининский университет будет обучать иностранцев бесплатно

Мининский университет будет обучать иностранцев бесплатно

Иностранные граждане, не владеющие русским языком, но прошедшие конкурс, смогут бесплатно начать свое обучение на подготовительном курсе в Мининском университете. Нижегородский педагогический университет впервые вошел в число победителей конкурса Министерства науки и высшего образования РФ на финансирование обучения иностранных студентов на подготовительном отделении. После окончания этого отделения иностранные студенты смогут продолжить учебу по основной образовательной программе выбранного ими направления подготовки.

В рамках квоты Правительства РФ в 2024-2025 учебном году Мининский готов принять 50 иностранных граждан и соотечественников, постоянно проживающих за пределами страны.

“Наш университет – это всегда про поиск новых возможностей для студентов, а также про доступность и комфорт обучения. Работа с иностранными абитуриентами и студентами — особый процесс, в котором нужно учитывать самые разные факторы. Возможность получения фундаментальных знаний по целому спектру направлений подготовки и специальностей наравне с доступностью образования являются решающими факторами, определяющими и влияющими на выбор траектории обучения иностранных граждан в нашей стране”, - сказал ректор Виктор Сдобняков.

Финансовая поддержка Министерства науки и высшего образования РФ не только полностью покроет расходы на весь период обучения иностранных студентов, но и даст возможность оплачивать проживание в общежитии по ценам, установленным для обучающихся на бюджетных местах, а также ежемесячно получать академическую стипендию.

Подробнее об обучении в Мининском университете можно узнать на официальном сайте вуза.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина