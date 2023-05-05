Мининский университет будет обучать иностранцев бесплатно

Иностранные граждане, не владеющие русским языком, но прошедшие конкурс, смогут бесплатно начать свое обучение на подготовительном курсе в Мининском университете. Нижегородский педагогический университет впервые вошел в число победителей конкурса Министерства науки и высшего образования РФ на финансирование обучения иностранных студентов на подготовительном отделении. После окончания этого отделения иностранные студенты смогут продолжить учебу по основной образовательной программе выбранного ими направления подготовки.

В рамках квоты Правительства РФ в 2024-2025 учебном году Мининский готов принять 50 иностранных граждан и соотечественников, постоянно проживающих за пределами страны.

“Наш университет – это всегда про поиск новых возможностей для студентов, а также про доступность и комфорт обучения. Работа с иностранными абитуриентами и студентами — особый процесс, в котором нужно учитывать самые разные факторы. Возможность получения фундаментальных знаний по целому спектру направлений подготовки и специальностей наравне с доступностью образования являются решающими факторами, определяющими и влияющими на выбор траектории обучения иностранных граждан в нашей стране”, - сказал ректор Виктор Сдобняков.

Финансовая поддержка Министерства науки и высшего образования РФ не только полностью покроет расходы на весь период обучения иностранных студентов, но и даст возможность оплачивать проживание в общежитии по ценам, установленным для обучающихся на бюджетных местах, а также ежемесячно получать академическую стипендию.

Подробнее об обучении в Мининском университете можно узнать на официальном сайте вуза.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина