Медицинских физиков будут готовить в ННГУ им.Лобачевского Фото: Олег УКЛАДОВ

Медицинских физиков будут готовить на базе ННГУ им.Лобачевского в Нижнем Новгороде. Об этом в своем телеграм-канале заявил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Глава ведомства подчеркнул, что специалисты в области медицинской физики будут заниматься вопросами лучевой диагностики и терапии.

- Специальность медицинского физика появилась именно по той причине, что врач не способен охватить всю область знаний, связанных с технологиями лучевой диагностики и лечения, поэтому ему никак не обойтись без помощи ученых, - заявил Давид Мелик-Гусейнов.

В Минздраве также отметили, что они готовы поддержать будущих специалистов целевыми контрактами на обучение, и заявили, что места работы для выпускников уже готовы.