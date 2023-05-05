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НовостиОбщество5 мая 2023 8:12

Медицинских физиков будут готовить в ННГУ им.Лобачевского

Минздрав поддержит будущих специалистов целевыми контрактами
Елизавета КОПЫЛОВА
Медицинских физиков будут готовить в ННГУ им.Лобачевского

Медицинских физиков будут готовить в ННГУ им.Лобачевского

Фото: Олег УКЛАДОВ

Медицинских физиков будут готовить на базе ННГУ им.Лобачевского в Нижнем Новгороде. Об этом в своем телеграм-канале заявил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Глава ведомства подчеркнул, что специалисты в области медицинской физики будут заниматься вопросами лучевой диагностики и терапии.

- Специальность медицинского физика появилась именно по той причине, что врач не способен охватить всю область знаний, связанных с технологиями лучевой диагностики и лечения, поэтому ему никак не обойтись без помощи ученых, - заявил Давид Мелик-Гусейнов.

В Минздраве также отметили, что они готовы поддержать будущих специалистов целевыми контрактами на обучение, и заявили, что места работы для выпускников уже готовы.