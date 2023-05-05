«Нижновэнерго» развивает сотрудничество с профильными заведениями

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» активно развивает сотрудничество с профильными учебными заведениями в рамках «Года молодого специалиста».

В соответствии с заключенным Соглашением о сотрудничестве работники «Нижновэнерго» провели встречу со студентами на площадке Нижегородского техникума железнодорожного транспорта филиала Самарского государственного университета путей сообщения. С учащимися пообщался заместитель главного инженера – начальник ПТГ Нижегородского РЭС Губарев Артем Сергеевич. Он рассказал об основных направлениях деятельности филиал, а также ознакомил выпускников с вакансиями и наиболее востребованными специальностями.

Участие в профориентационных мероприятиях очень важное направление деятельности филиала, которое направлено на выявление и развитие талантливых школьников, повышение их мотивации к обучению в образовательных организациях по востребованным в цифровой энергетике направлениям подготовки и последующего трудоустройства в Компанию.

«Такие встречи оказывают положительный эффект на процесс подготовки кадров для энергетической отрасли. Живое общение с реальным представителем той или иной профессии способствует повышению уровня интереса среди учащихся, позволяет увлечь их данной специализацией», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Евгений Турапин.