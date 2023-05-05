Детсад на 220 мест появится в Советском районе Нижнего Новгорода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство нового детского сада запланировано в Советском районе Нижнего Новгорода. Соответствующий приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области размещен на портале правовой информации.

Новое учреждение появится в деревне Новопокровское. Согласно документу, детский сад будет состоять из двух этажей, общая площадь застройки займет более двух тысяч квадратных метров. Рассчитан детсад на 220 детей.

Заказчиком выступило ООО «Специализированный застройщик «Инградстрой»», документацию по внесению изменений в планировку подготовило ООО «Линия».

Напомним, что ранее новый детский сад планировали построить в районе площади Сенной. Архитектурный совет принял эскизное предложение детского сада на 200 мест.