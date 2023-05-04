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НовостиОбщество4 мая 2023 17:33

Девять нижегордцев заболели мышиной лихорадкой

Статистика ведется с начала года
Елизавета КОПЫЛОВА
Девять нижегордцев заболели мышиной лихорадкой

Девять нижегордцев заболели мышиной лихорадкой

Фото: Олег ЗОЛОТО

Девять случаев заболевания мышиной лихорадкой зафиксировали в Нижегородской области с начала года. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по региону Наталья Садыкова.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, мышиная лихорадка – серьезное инфекционное заболевание, которое часто требует госпитализации. Инфекция передается воздушным путем, через грызунов.

Чтобы избежать инфицирования, необходимо соблюдать меры безопасности. Приехав на дачу, нужно обязательно проветрить помещение, а также провести влажную уборку. Во время уборки лучше использовать маску и перчатки. Туристам нужно тщательней подходить к выбору месту отдыха и не находиться длительно рядом с полями или стогами сена, где любят обитать мыши.