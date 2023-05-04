Запуск судна «Соталия» в Нижнем Новгороде отложили на неопределённые сроки. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Запуск прогулочного судна «Соталия» отложили на неопределенные сроки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области с ссылкой на компанию-перевозчика «Водолет».

Судно планировали запустить в мае, вместе с «Валдаями», но из-за ситуации с паводком запуск пришлось отменить. Компания-перевозчик пока не может сказать точную дату старта навигации.

Напомним, что судно презентовали в прошлом году во время визита председателя Госдумы Вячеслава Володина. Название «Соталия» судно получило в честь речного дельфина и было изготовлено по заказу «Объединенной строительной корпорации». Корпус у судна остекленный, поэтому пассажиры смогут насладиться прекрасными видами во время речной прогулки.