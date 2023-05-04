Внутренние помещения начали строить на ледовой арене на Стрелке . Фото: Корпорация развития Нижегородской области в социальных сетях

В Нижнем Новгороде начались работы по кладке стен внутренних помещений на стройплощадке ледовой арены на Стрелке. Об этом сообщает Корпорация развития Нижегородской области.

Также уже установлены временные конструкции, на которых смонтируют фермы кровли. Для установки металлокерамического каркаса в стройке задействованы восемь стационарных кранов. На данном этапе смонтировали 4200 тонн металлокерамических колонн и балок, что составляет 22% от общего объема.

По словам главы корпорации Игоря Ищенко, монтаж металлоконструкций будущего дворца планируется завершить до конца 2023 года. Все работы идут согласно графику, в них задействованы 490 человек и 22 единицы техники.

Напомним, макет будущей ледовой арены представили Михаилу Мишустину в прошлом году. Новый ледовый дворец рядом со стадионом «Нижний Новгород» будет полностью готов в 2025 году.