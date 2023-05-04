Микроавтобус сгорел на улице Барминской в Нижнем Новгороде 4 мая

Причина пожара устанавливается. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде днем 4 мая автомобилисты заметили клубы дыма и огонь с краю проезжей части. Как оказалось, прямо на дороге на улице Барминской вспыхнул микроавтобус. Сообщение о возгорании поступило в 14:44. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пятеро человек личного состава на одной пожарной машине выезжали на место происшествия. В 15:02 они уже передали ликвидацию последствий пожара.

К счастью, в пожаре никто не погиб и не пострадал.

– Причина пожара устанавливается, – уточняет ведомство.

Известно, что на площади шесть квадратных метров обгорело лишь само транспортное средство.

Напомним, что 1 мая три человека попали в ДТП в Воротынском районе, в результате машина съехала в кювет и перевернулась, есть пострадавшие.