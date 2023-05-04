Главбуха коммунальной компании подозревают в присвоении 1,2 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главного бухгалтера ресурсоснабжающей организации «Коммунальщик-НН» подозревают в присвоении и растрате более 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

По данным следствия, 58-летняя женщина в период с 2022 года по 2023-й трудоустраивала на работу людей, которые в компании по факту не работали и ничего не выполняли. Среди таких «мертвых душ» были и родственники подозреваемой. При этом им начислялась заработная плата.

Ущерб, нанесенный компании, оценивается в 1 миллион 200 тысяч рублей. Сейчас расследование продолжается, подозреваемую проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.