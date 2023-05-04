12-летняя нижегородка сбежала из дома и попала в притон Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Новгороде сбежавшая из дома 12-летняя девочка попала в притон и едва не стала жертвой насилия. Некий мужчина заманил школьницу в квартиру, где к ней начали приставать, пишет «Криминальная хроника».

Девочка сбежала из дома после ссоры с родителями. Она ходила по городу до самого вечера и забрела на одну из свалок, где ей повстречался незнакомый мужчина. Он поинтересовался, почему она тут находится, и девочка все ему рассказала. Позже незнакомец предложил ей пойти в квартиру.

Как оказалось, квартира была притоном, где собирались асоциальные люди и употребляли наркотики. К девочке стали приставать и проявлять нездоровый интерес. Школьница быстро поняла, что к чему, и сбежала из притона.

В тот же день она вернулась домой и все рассказала родителям. Они незамедлительно обратились в полицию, где по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас этого мужчину разыскивают правоохранители.