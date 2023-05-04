Зарплата на промышленных предприятиях Дзержинска выросла на 18%

По итогам 2022 года зарплата в реальном секторе экономики Дзержинска выросла на 18%, существенный прирост показали промышленные предприятия. В то же время острым остается вопрос кадров: в Дзержинске зарегистрировано порядка 500 безработных, на которых приходится 4500 вакансий.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с Президентом Российской Федерации отметил важность развития экономики региона и создание благоприятного инвестиционного климата. В частности, он привел в пример расширение особой экономической зоны «Кулибин» и работу всего промышленного комплекса.

Отметим, что промышленность Дзержинска в течение нескольких лет демонстрирует твердый рост экономических показателей даже в условиях внешнего санкционного давления. В частности, объем отгрузки товаров собственного производства крупных и средних организаций региона за 2022 год вырос на 27,7% относительно показателей 2021 года и составил 163,6 миллиардов рублей. В Дзержинске реализуется 180 инвестиционных проектов.

«Промышленность Дзержинска демонстрирует готовность к наращиванию объемов производства как гражданской продукции, так и продукции для ОПК. Но сейчас ощущается нехватка рабочей силы, которая могла бы существенно ускорить процесс развития производства. На мой взгляд, экономическая нагрузка – создание новых рабочих мест, расширение и открытие новых производств, обеспечение достойного уровня труда и заработной платы – это задача промышленников. Свою задачу как главы города я вижу в том, чтобы обеспечить комфортный уровень жизни в Дзержинске. Специалисты нуждаются в жилье, качественном образовании для своих детей, развитой системе здравоохранения, культурном и спортивном досуге. Мы можем привлечь кадры в город, но не сможем их удержать, если не обеспечим достойный уровень жизни», – отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

Генеральный директор ООО «ОКАПОЛ», президент ассоциации промышленников и предпринимателей «Дзержинскхимрегион» Дмитрий Огородцев отметил, что промышленники на сегодняшний день готовы обеспечить постоянный рост заработной платы и улучшение условий труда на предприятиях, а также максимальную автоматизацию производства. Он считает необходимым создать грамотную систему подготовки кадров с привлечением всех заинтересованных.

«Подготовка кадров для предприятий – это задача не только администрации города и образовательных учреждений. Считаю, что к работе должны подключаться и промышленники. Сегодня есть множество возможностей заинтересовать студентов: промышленники готовы участвовать в формировании факультативной части образовательных программ, предоставлять места для прохождения практики, выплачивать дополнительную стипендию будущим специалистам, проводить мастер-классы и экскурсии на предприятия. Нужна система подготовки кадров, которая отвечала бы интересам и студентов, и работодателей», – сказал Дмитрий Огородцев.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе Совета по развитию местного самоуправления доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Дзержинск вошел в топ городов по повышению эффективности бюджетных расходов.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска