Победителем VIII Регионального чемпионата “Абилимпикс” стал студент Мининского университета

Итоги VIII Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья “Абилимпикс” подведены в Нижнем Новгороде.

Более 350 человек соревновались по 34 компетенциям в трёх категориях: “школьники”, “студенты” и “специалисты”. Среди участников чемпионата были 9 студентов Мининского университета следующих факультетов: информационных технологий, гуманитарных наук, управления и социально-технических сервисов, а также факультета психологии и педагогики. Студент педагогического вуза Евгений Теснов стал победителем в номинации “Обработка текста”.

“Наши студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют очень активную жизненную позицию, поэтому не только получают высшее образование, но и успешно участвуют в конкурсах профессионального мастерства. Все это возможно благодаря дружественной атмосфере в вузе, а также нашей доступной инфраструктуре, которая позволяет таким студентам комфортно чувствовать себя в стенах университета и всесторонне развиваться”, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Одержав победу, Евгений вошел в состав делегации Нижегородской области, которая осенью этого года будет представлять регион на национальном чемпионате “Абилимпикс” в Москве. Также в число призеров вошла студентка Мининского университета Ксения Шашарина, ставшая третьей по компетенции “Учитель начальных классов”.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина