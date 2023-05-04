15 участков дорог отремонтировали по нацпроекту в Нижегородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 участков дорог отремонтировали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В этом году перед регионами страны была поставлена задача еще раз проработать все детали предстоящей ремонтной кампании на опорной сети с учетом уникальности каждого региона и конкретных потребностей жителей. Это необходимо, чтобы не только достичь запланированных показателей нормативности, но и сохранить имеющиеся результаты, - отметил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

Всего за 2023 год в регионе планируют отремонтировать более 1000 км дорог. Контракты заключены на 221 участок ремонта, 14 из них входят в опорную сеть.

Масштабные работы ожидаются и на федеральных магистралях. На трассе М-7 до 2024 года отремонтируют шесть участков. С прошлого года ремонт дорог начался в Володарском, Кстовском, Лысковском и Воротынском районах, в Дзержинске и на обходе Нижнего Новгорода. Федеральную трассу Р-158 Нижний Новгород-Саратов планируют расширить до четырех полос на участке до строящейся сейчас магистрали М-12. В течение двух лет будут проходить ремонтные работы 40 км трассы Р 177 «Поветлужье», а также в нормативное состояние приведут Стригинский мост через Оку.

Напомним, что проект «Безопасные качественные дороги» разработан в соответствии с указом президента РФ. Он включает в себя четыре проекта, которые рассчитаны на ремонт федеральных и региональных автотрасс, а также модернизацию пассажирского транспорта.