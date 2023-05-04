Пельмени с сальмонеллой выявили в Нижегородской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Опасную бактерию сальмонеллу выявили в пельменях в Нижегородской области. Анализ проводили специалисты отдела пищевой микробиологии Федерального центра охраны здоровья животных, сообщает пресс-служба Нижегородского референтного центра.

Исследование проводилось по заказу нижегородского предприятия – компания попросила проверить пельмени категории Б на пять показателей.

- В итоге в 25 г пробы мясного полуфабриката мясного в тесте замороженного эксперты обнаружили бактерии рода Сальмонелла, наличие которых в пищевой продукции не допускается, - рассказали в ведомстве.

Эти бактерии способны вызвать у человека сальмонеллез – опасное инфекционное заболевание, при котором поражается желудочно-кишечный тракт, а в тяжелых случаях и другие органы. Заразиться им может любой человек, особенно опасен сальмонеллез для маленьких детей, поскольку нередко заканчивается летальным исходом.