Более 50% больниц и поликлиник Нижнего Новгорода подключили к системе «122» Фото: Мария ЛЕНЦ

Более 50% медучреждений в Нижнем Новгороде подключились к единому номеру 122, по которому жители записываются к врачу. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Жители Нижнего Новгорода могут позвонить по номеру 122 круглосуточно для того, чтобы вызвать врача на дом или записаться на прием. Трубку поднимает робот Вера, которая задает уточняющие вопросы. Стоит отметить, что с 7:00 до 21:00 работают сотрудники кол-центра, которые также могут подключиться к вызову в случае, если больница еще не привязана к системе 122.

- За последние 20 лет уровень применения специализированных компьютерных программ, искусственного интеллекта в медицине заметно повысился. Продолжает внедряться новое программное и аппаратное компьютерное обеспечение. Все эти шаги по цифровизации направлены на повышение уровня оказания медицинской помощи населению, - отметил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

При этом прежние телефоны поликлиник продолжают работать в том же режиме. Также пациенты могут записаться на прием через сервисы самообслуживания и через сайт госуслуг.