Игорь Маковский совершил рабочую поездку по энергообъектам Воронежской области

Генеральный директор ПАО «Росcети Центр» – управляющей организации ПАО «Росcети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел встречу с руководством филиала «Воронежэнерго», где уже год действует особый режим работы.

Глава энергокомпаний отметил, что воронежские энергетики, несмотря на все вызовы времени и угрозы приграничья, на высоком профессиональном уровне выполняют все обязательства по обеспечению надежного электроснабжения жителей области, социально значимых объектов и промышленных предприятий.

Одной из рабочих площадок генерального директора Обществ стал завод по производству комплектных и столбовых трансформаторных подстанций - надежного партнера «Росcети Центр» и «Росcети Центр и Приволжье». Особое внимание уделялось вопросам импортозамещения.

Игорь Маковский оценил Региональный ситуационно-аналитический центр «Воронежэнерго». На данный момент в РСАЦ полностью завершены все строительные, отделочные работы, установлено необходимое оборудование и смонтированы коммуникации. В скором времени центр начнет свою полноценную работу.

«Воронежский филиал уже больше года работает в особых условиях – сперва в режиме повышенной готовности, затем в особом режиме работы. Несмотря на это коллектив предприятия на стабильно высоком уровне выполняет свои основные обязанности по обеспечению надежного электроснабжения потребителей региона, а также смотрит в будущее, взаимодействуя с самыми современными российскими производителями, способными работать с учетом масштаба нашей компании и регионов», – отметил Игорь Маковский.