Спрос на электросамокаты в России вырос в 2,5 раза

Ужесточение правил дорожного движения для электросамокатов не снизило интереса пользователей к ним: с началом сезона проката спрос на аренду вырос в крупных городах по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав данные о скачивании приложений кикшеринга.

Самое активное распространение сервисы кикшеринга демонстрируют в Центральном федеральном округе, здесь их аудитория увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом. Далее в топе Северо-Западный и Приволжский округа, где количество пользователей увеличилось вдвое. В Нижегородской области аудитория кикшеринга выросла в 2,5 раза. Среди городов наибольшую динамику показали Тула, где спрос увеличился в 11 раз, Кисловодск — в 10 раз и Казань — в 9 раз.

Жители Сибирского федерального округа не спешат начинать сезон — здесь наблюдается снижение на 16% по сравнению с прошлым годом.

В теплый сезон жители крупных городов рассматривают электросамокаты как доступную альтернативу такси, каршерингу и личным автомобилям. Самые активные пользователи сервисов аренды средств индивидуальной мобильности живут в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В основном это люди в возрасте от 25 до 35 лет, их доля от общего количества пользователей электросамокатов составляет 47%. При этом за прошедший год значительно — на 84% — выросло количество пользователей в возрастной группе старше 50 лет. В Нижнем Новгороде возрастных пользователей стало в два раза больше, чем год назад.