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НовостиОбщество4 мая 2023 7:39

Более 167 млн рублей выделят на разработку схемы ливневки в Нижнем Новгороде

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Елизавета КОПЫЛОВА
Более 167 млн рублей выделят на разработку схемы ливневки в Нижнем Новгороде

Более 167 млн рублей выделят на разработку схемы ливневки в Нижнем Новгороде

Фото: Иван МАКЕЕВ

На разработку схемы ливневой канализации в Нижнем Новгороде выделят более 167 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Ранее неоднократно отмечалось, что в городе нет единой системы канализации, а износ сетей составляет 90%. Согласно документации госзакупок, подрядчик проведет проверку состояния ливневой канализации и создаст схему ее реконструкции. Она рассчитана на 10 лет, с 2026 до 2036 года. Более того, часть ливневок создадут для сбора осадков на территории перспективной застройки.

Инвестиции в проект составят 167,2 млн рублей. Подрядчика выберут путем торгов 26 мая.