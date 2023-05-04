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НовостиОбщество4 мая 2023 7:01

Набережную в Городце благоустроят за 118,4 млн рублей

Контракт с подрядчиком уже заключен
Елизавета КОПЫЛОВА
Набережную в Городце благоустроят за 118,4 млн рублей

Набережную в Городце благоустроят за 118,4 млн рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Набережную Юрия Долгорукова в Городце благоустроят за 118,4 миллиона рублей. Информация об этом содержится в документах на портале госзакупок.

На днях состоялся конкурс по выбору подрядчика - им станет кировская компания «Астрим Жилтехстрой». Согласно проекту по благоустройству, на набережной планируют поставить качели для отдыха, детские площадки, островок торговли и общепита, а также башни «Северные врата», которые будут выполнены в стиле средневековой древнерусской архитектуры. Все работы, прописанные в контракте, должны быть завершены до конца 2023 года.

Ранее сообщалась информация о том, что Городец стал победителем Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений и получит грант на благоустройство территорий.