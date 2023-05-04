Проблемный ЖК «Гелиос» в Нижнем Новгороде построен на 45%. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Проблемный жилой комплекс «Гелиос» в Нижнем Новгороде построен на 45%. Дом в Верхних Печерах начали достраивать прошлым летом, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству».

Как рассказал технический директор региональной Дирекции по строительству Александр Козлов, на сегодняшний день возведен 21 этаж здания. Сейчас идет монтаж электропроводки и устройство вентиляции, строительство внутренних стен и перегородок, рабочие приступили к остеклению окон и лоджий. На стройплощадке ежедневно трудятся более 100 человек.

Строительство ЖК «Гелиос» началось еще в 2016 году. В 2019 году дом должны были сдать, но этого не произошло. Застройщик – ООО «Вертикаль» - был признан банкротом, а 240 дольщиков так и не смогли получить свои квартиры.

Напомним, на прошлой неделе в Нижнем Новгороде достроили другой проблемный объект – жилой комплекс «Парус» на площади Сенной. За последние пять лет в Нижегородской области была решена проблема шести тысяч обманутых дольщиков. На сегодняшний день таковых в регионе остается около тысячи человек.